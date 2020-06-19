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GÜNCELLEME - Kozaklı'da sağanak sele neden oldu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kozaklı'da Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.

Kozaklı Belediyesi ekipleri, sel sularının etkilediği alanlarda tahliye çalışması yürütüyor. Yollarda oluşan çukurlar da belediye görevlilerince kapatılıyor.

Çok sayıda termal tesiste su baskı yaşanırken, AFAD ekipleri zarar tespit çalışması da başlattı.

Otel işletmecisi Ercüment Turhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oteldeydim. Saat 9 gibi yağmur başladı. Yukarıdan sel geldi. Sel sırasında da belediye ekiplerine haber verdik. Belediye ekiplerinin anında müdahalesiyle fazla hasar olmadı ama aşağıdaki birkaç tesiste epey sıkıntı yaşandı. Şu anda hala Kozaklı Belediyesi yol çalışması yapıyor, zarar gören yerlere yardımda bulunuyor." dedi.

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