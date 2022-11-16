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Kütahya'da tüp patlamasında 4 kişi yaralandı

16.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde meydana gelen tüp patlamasında aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tüp patlamasında 4 kişi yaralandı

Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekiplerce yaralı halde bulunan Ahmet (55) ile eşi Emine (58), oğlu Süleyman (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı.

İncelemede evdeki tüpün patladığı belirlendi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan Süleyman ve eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

VALİ ÇELİK: İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın olduğu evde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildiren Çelik, "Çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, olay yerinde bir ekibimiz halen görevde olup incelemelerini sürdürmektedir. Patlamada yaralanan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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