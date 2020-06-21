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GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 23:46 | Son Güncelleme

YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'da, kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ulaşıma kapanan Bursa-İznik kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yaklaşık 2 saat etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi mevkisinde derenin taşmasına yol açtı.

Selin, ağaç parçaları ve taşları sürüklemesi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda belediye ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de trafik akışını sağladı.

Jandarma ve polis ekipleri, olası sel ve taşkın olaylarına karşı Bursa-İznik kara yolu boyunca denetimlerini sürdürüyor.

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