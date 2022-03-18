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GÜNCELLEME - Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

18.03.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kuyumcu dükkanından altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından aranan 5 zanlı ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen iki şüpheli, Ankara'da yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, soygunda kullanılan iki pompalı tüfek ile 98 sentetik ecza hapı ve bir miktar para ele geçirildi.

Sungurlu'ya getirilen zanlılar emniyetteki ifadelerinde, kuyumcu dükkanından çaldıkları 37 bilezik ile 4 kol saatini Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'na gömdüklerini söyledi.

Altınlar, polis ekiplerince gömüldükleri yerden çıkarılarak incelemeye alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.K, H.K, A.Ü, B.S, K.U. ve U.C.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.K. ise serbest bırakıldı.

Bu arada zanlıların iş yeri sahibini pompalı tüfeklerle etkisiz hale getirip vitrinden altınları aldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 Aralık'ta kuyumcu dükkanına giren zanlılar, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alarak kaçmış, zanlıların yakalanması çalışma başlatılmıştı.

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Gözaltı Kuyumcu Çorum

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