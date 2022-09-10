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  4. GÜNCELLEME - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

10.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAY EKLENDİ

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti.

Vinç operatörü gözaltına alındı.

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