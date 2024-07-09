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Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
09.07.2024 09:20
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Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 25 prefabrik iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gazetecilere, yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Ölmeztoprak, "Çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bir itfaiye personelimizin tansiyonu yükselmiş ve müdahale edilmiş. Soğutma işlemlerine başlandı. Zarar da tespit edilir ve gereği yapılır. Çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya İtfaiye

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