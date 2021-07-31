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GÜNCELLEME - Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

31.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "(Kurtarılan 2 işçi) Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz" VEFAT EDENLERİN İSİMLERİ VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi'nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz." dedi.

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