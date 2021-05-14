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  4. GÜNCELLEME - Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü

GÜNCELLEME - Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü

14.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1200 ton saman zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE HASAR TESPİTİ EKLENDİ

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde samanların depolandığı bölümde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler depolama alanını sardı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 itfaiye aracı, 34 itfaiye personeli, 6 tanker ve 3 kepçe sevk edildi.

Ekipler, yangının hayvanların olduğu bölüme sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf harcadı.

Yaklaşık 9 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle çiftlikteki 1200 ton samanın zarar gördüğü belirtildi.

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