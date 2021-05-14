GÜNCELLEME - Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde samanların depolandığı bölümde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler depolama alanını sardı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 itfaiye aracı, 34 itfaiye personeli, 6 tanker ve 3 kepçe sevk edildi.

Ekipler, yangının hayvanların olduğu bölüme sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf harcadı.

Yaklaşık 9 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle çiftlikteki 1200 ton samanın zarar gördüğü belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz