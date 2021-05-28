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GÜNCELLEME - Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi yeniden gözaltında

28.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YENİDEN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakılan şüpheli ikinci kez gözaltına alındı.

Ayni Ali Mahallesi'nde bir kadının darbedildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese yönlendirilen ekipler, olaya müdahale ederek A.E'yi (22) koruma altına aldı.

Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Zanlının, bir süre önce boşandığı A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kadının darbedilmesi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, O.Ö'nün kadını sokak ortasında darbetmesi ve kaldırımda oturan 2 kişinin olayı izlemesi yer alıyor.

- Yeniden gözaltı kararı

Öte yandan, serbest bırakılma kararına itiraz edilmesi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi iş yerinde yeniden gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosuna götürüldü.

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