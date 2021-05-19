GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Savaş Kahraman'ın (47) kullandığı 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe'nin (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 AD 8806 plakalı otomobil savrularak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücülerden Avni Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Savaş Kahraman ile diğer otomobilde bulunan, kazada hayatını kaybeden sürücü Avni Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, Şelale Kavşağı'ndaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz otomobilin kavşakta diğer otomobille çarpışması, beyaz otomobilin savrulup yan yatması yer alıyor.

