GÜNCELLEME - Manisa'da kaza yaptığı otomobili bırakıp uzaklaşan kişi hastanede bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde dereye devrilen otomobili bırakıp olay yerinden uzaklaşan ve arama çalışması başlatılan sürücü hastanede bulundu.

Onur Salim Tembel'in kullandığı 45 K 0441 plakalı otomobil, Zaferiye Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde olmadığını gören ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün araçtan çıkarak uzaklaştığını tespit etti.

Sürücünün bulunması için polis, jandarma, AFAD ve Kula Belediyesi ekipleri drone eşliğinde arama yaptı.

Kazadan saatler sonra Kula Devlet Hastanesine getirilen sürücü, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün hastanedeki ilk ifadesinde, kaza sırasında telefonunun otomobilde kaybolduğunu, olayın şokuyla kaza yerinden ayrıldığını, yaklaşık 8 kilometre yürüyerek arkadaşına ulaştığını ve hastaneye getirildiğini anlattığı öğrenildi.

