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GÜNCELLEME - Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

19.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yunusemre-Menemen yolunda bulunan, hurda atıkların geri dönüşümü yapılan fabrikada saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı, 3 tanker ile 25 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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