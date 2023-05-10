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Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

10.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Manisa Soma heyelan

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