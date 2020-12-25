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GÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 25.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 2 hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda 6 kilo 650 gram eroin ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklanan zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu örgütlü olarak deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nakledip sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Mersin merkez ile Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere, 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı, satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

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