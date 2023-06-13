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Mersin merkezli tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

13.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağladıkları ve kendilerini avukat olarak tanıtıp yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik 2 ilde dron destekli operasyon düzenledi. Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 162 fişek, 11'i dolu 18'i boş imzalatılmış borç senedi ile 5 tapu ele geçirildi.

Ekipler, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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