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GÜNCELLEME - Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

14.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırda 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.K. ile onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, takip sonucu Akdeniz ilçesinde durdurulan tırdaki aramada 310 kilogram (2 milyon) captagon hap ele geçirildiğini bildirmişti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü de "Gökbey" adı verilen operasyona ilişkin yazılı açıklamasında, uyuşturucuların tırın yakıt deposunun içine yapılan ayrı bir bölmede bulunduğunu, sürücü Ö.K'nin yanı sıra onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin de gözaltına alındığı açıklamıştı.

Karadan ve havadan takibe alınanı tıra düzenlenen operasyon kameraya yansımıştı.

Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede

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