GÜNCELLEME - Mersin'de araştırma enstitüsündeki yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Enstitünün müdürlük kampüsündeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl durumdaki hayvancılık bölümü deposuna ve çiçekçilik bölümü arazisine sıçradı.

Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 9 arazözle müdahale ettiği alevler, söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü kampüsü ziyaret eden Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Enstitü Müdürü Cengiz Türkay'dan yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

