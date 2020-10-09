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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN HABERLERİ  | 09.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su tankıyla yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından, yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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