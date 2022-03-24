GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağlayan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen şafak operasyonunda Mersin kent merkezi ile Anamur ve Tarsus ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda 13 zanlı yakalandı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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