YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

GÜNCELLEME - Mersin'de göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

20.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli doktor gözaltına alındı YARALI DOKTORUN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktor, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, göçmen sağlığı merkezi ve şüpheli doktora ait araçta inceleme yapıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
Mersin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandıMersin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:31
İkindi
15:37
Akşam
18:06
Yatsı
19:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Jiyan Eczanesi
Akdeniz
Jiyan Eczanesi
Akdeniz
Jiyan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.