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GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

MERSİN HABERLERİ  | 23.05.2020 04:27 | Son Güncelleme

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Yangına çevre ilçelerden gelen ekiplerin de desteğiyle müdahale devam ediyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği görüldü.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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