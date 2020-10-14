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GÜNCELLEME - Mersin'de sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu

MERSİN HABERLERİ  | 14.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

Kentte, içerisinde metanole rastlanan 700 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin polisinin sahte içkiye karşı başlattığı "Yıldırım" operasyonunda, içerisinde metanole rastlanan 700 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürülen sahte içki denetimleri sırasında, kargo aracılığıyla farklı kentlerde yaşayan 6 kişiye etil alkol gönderileceği bilgisine ulaştı.

Firmanın Akdeniz ilçesindeki şubesinde yürütülen çalışmaları takibe alan ekipler, şüpheliler B.O, Y.A. ve A.K'nin yanlarında getirdikleri 6 koliyi inceledi.

Kolilerde 120 litre etil alkol ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etil alkolden alınan örneklerde yüksek oranda metanole rastlanması üzerine ekipler, sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu başlattı.

Şüphelilerin kullandığı deposuya ulaşan ekipler, burada da içerisinde metanol bulunan 580 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma, kit, anason ve etiket ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüpheli A.A. da ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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