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GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü

MERSİN HABERLERİ  | 19.10.2020 21:49 | Son Güncelleme

Depoların yanındaki inşaat alanında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 işçi gözaltına alındı İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, yaş sebze ve meyve halindeki 3 narenciye deposunda hasara neden olan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinin sevkiyat bölümünde yer alan İbrahim Gülerler'e ait bir narenciye deposunda yangın çıktı.

Alevler, aynı kişiye ait 2 narenciye deposuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.

Yangına 30 itfaiye eri müdahale ederken, vatandaşlar da hal çalışanlarıyla birlikte depo çevresindeki boş plastik kasaları taşıyarak alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında, 3 depodaki narenciye ürünlerinin bir kısmı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları süren yangının, deponun yanındaki inşaat alanında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında deponun yanındaki inşaat alanında çalışan bir kaynak ustası gözaltına alındı.

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