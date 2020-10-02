GÜNCELLEME - Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanın 9. katına çıkan ekipler, merdiven boşluğunda yatan Seher Özkurt'un (33) tabancayla vurulma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, pikapla kaçtığı öğrenilen zanlı S.S'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, D-400 kara yolundaki Plaka Tespit Sistemi'nden (PTS) Mersin'den Adana'ya geldiğini belirlediği pikabı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheli S.S'nin bulunmadığı araçtaki 2 kişi gözaltına alınıp Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özkurt'un cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

