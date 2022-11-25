Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 16 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

Adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüphelilerden M.E.H, C.O, H.E.H, F.N, M.İ, B.K, S.B, Y.Ç, İ.H.B, Y.K, Y.C, Ö.F.C, A.C, S.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan kadın zanlı da kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan diğer şüpheliler C.Ö, M.H. ve A.H'nin yakalanmasına çalışılıyor.

