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  4. GÜNCELLEME - Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCELLEME - Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

21.02.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi, 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlenmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, dijital materyaller ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:16
Öğle
13:00
İkindi
16:05
Akşam
18:34
Yatsı
19:49
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Mersin ATM’LER

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