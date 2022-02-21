GÜNCELLEME - Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi, 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlenmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, dijital materyaller ele geçirilmişti.



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