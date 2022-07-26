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GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

26.07.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

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