YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. GÜNCELLEME - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

GÜNCELLEME - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Musa Farisoğulları gözaltına alındı FARİSOĞULLARI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Musa Farisoğulları gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Kiraz hasadı devam ediyor

Kiraz hasadı devam ediyor

Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza

Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza

Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı

Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:05
Sabah
04:50
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:23

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Polis memurunun aşk intiharı

Polis memurunun aşk intiharı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.