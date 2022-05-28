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GÜNCELLEME - Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

28.05.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı eşiyle konuşmak için bacanağı H.O'nun (41) Belen Caddesi'ndeki evine giden Yasin Bihan (34) ile bacanağı arasında kavga çıktı.

H.O, evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bihan'ın cesedi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.O, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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