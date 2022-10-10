GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 2 uçak, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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