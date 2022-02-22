YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Muğla'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Muğla'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Özcan Emreoğlu (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaştı.

Otomobilinden inen B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de silahlı kavganın yaşandığı alanda çalışma yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarındaki uygulama noktalarında olayın ardından kaçan B.H'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Samsunsporlu Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyorSamsunsporlu Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:40
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
19:00
Yatsı
20:15
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.