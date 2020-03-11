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  4. GÜNCELLEME - Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi

GÜNCELLEME - Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi

MUĞLA HABERLERİ  | 11.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Gümbet Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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Adliye Bodrum Muğla Suç Örgütü Şüpheli

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