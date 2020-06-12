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GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.06.2020 18:45 | Son Güncelleme

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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A. ile H.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

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