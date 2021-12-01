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GÜNCELLEME - Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

01.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen kişinin kardeşinin 2003'te, babasının da 2004'te karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi DETAY EKLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kemal Şengül'den (54) haber alamayan yakınları, ikametin kapısını kırarak içeri girdi.

Şengül'ün hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık personeli, Şengül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Şengül'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Babası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Kemal Şengül'ün, kardeşi Köksal Şengül'ün 2003 yılında çalıştığı iş yerinde, babası Seyit Şengül'ün de 2004'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Şengül'ün kuzeni Uğur Şengül, gazetecilere, "Seyit amcam da bu evde soba zehirlenmesinden vefat etti. Kardeşi de soba zehirlenmesinden vefat etmişti. Şehir dışındaki çocuklarının gelmesi bekleniyor. Cenaze yarın toprağa verilecek." dedi.

Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

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