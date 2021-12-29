GÜNCELLEME - Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı

NİĞDE (AA) - Niğde Kalesi'nin avlusunda meydana gelen göçük, kaçak kazı amacıyla açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tüneli ortaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni ziyaret eden Rukiye Ulusoy (46), avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Yetkililerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Ulusoy, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti. Ekipler, metruk evde ve tünelde inceleme yaptı.

Ulusoy'un polise verdiği ifadesinde, beraber gezdikleri eşinin, kendisinin düştüğü yerde iki kişinin kaçtığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede müşahede altında olan Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalede gezerken bir anda düştüğünü söyledi.

Nasıl düştüğünü hatırlamadığını belirten Ulusoy, "Ben düştükten sonra eşim, birilerini kaçarken görmüş. Aslen buralıyız ama İstanbul'da oturuyoruz, buraya gezmeye gelmiştik." dedi.

