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GÜNCELLEME - Niğde’de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

NİĞDE HABERLERİ  | 23.06.2020 04:28 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANI VEDAT KİRAZCI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde’de bir hayvan çiftliğinin saman ve yonca deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Altunhisar ilçesindeki Hanzade Çiftliği'nin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Öte yandan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarı alır almaz iki itfaiye aracıyla yangına hemen müdahale ettiklerini, daha sonra çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kirazcı, şunları kaydetti:

"Destek veren bütün belediyelere teşekkür ederim. Canlı hayvanlar, yangın alanının uzağına tahliye edildi. Hayvanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanların yem silosu yakındı, zarar görecekti, ilk müdahaleyi yaparak buna engel olduk. Burada yaklaşık 7 bin hayvan var. Yaklaşık 4 bin dekar arazide yetişen yonca balyaları zarar gördü. En önemlisi, silo ve hayvanlar zarar görmedi. Herhangi bir çalışan da zarar görmedi. Yaklaşık 2 bin ton yonca balyası yandı. Yangın, yaş yoncanın alevlenmesiyle meydana geldi. herhangi bir kasıt yok."

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