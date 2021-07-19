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  4. GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

19.07.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'de galericiler sitesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

K.C. (45), Niğde Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerinin önüne araçla gelerek, önceden husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler S.Ö. ve A.İ.Ö'yü gözaltına aldı.

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