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  4. GÜNCELLEME - Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

12.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari F.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Doğan, dün, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmiş, T.H.T. de yaralanmıştı.

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