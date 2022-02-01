GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle 2 bina boşaltıldı, 11 bina için tahliye kararı alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 bina boşaltıldı, 11 binanın tahliyesine karar verildi.

İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde, yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Yılmaz Çakır ve Ayşe Güneş'e ait iki bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme sonrası 11 binanın daha tahliye edilmesi kararı verildi.

Öte yandan, tahliye edilen ve edilecek yapı sahiplerine, bir defaya mahsus olmak üzere 22 biner lira kira yardımı yapılacağı bildirildi.

İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, gazetecilere, söz konusu mevkide son 1,5 ay içerisinde meydana gelen heyelanlarda 14 evin hasar gördüğünü söyledi.

Boşaltılan evlerin duvarlarında yarık ve açılmalar olduğunu belirten Yıldırım, evlerini boşaltan ailelere kira yardımı yapıldığını kaydetti.

