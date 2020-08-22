YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akçataş köyü Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Sumbas, Kadirli ve Kozan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 30 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin evlere ulaşmaması için bölgedeki çalılar temizlendi, vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de olay yerine gelerek çalışmaları yakından izledi ve ekipleri yönlendirdi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Osmaniye Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:51
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Ak Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Nagihan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kadirli
İnci Eczanesi
Kadirli
Şen Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı
Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu
Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu
Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı
Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.