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GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

29.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İtfaiye araçları ve iş makineleri, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışırken yangının söndüğü yerlerde soğutma çalışmaları yapılıyor.

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