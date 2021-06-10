YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. GÜNCELLEME - Osmaniye'de kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Osmaniye'de kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

10.06.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

1/

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralıOsmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:02
Yatsı
21:39

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.