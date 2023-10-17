Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bavulda uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.
Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, bavulun sahibi R.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.