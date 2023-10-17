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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı

17.10.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilen bavulun sahibi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bavulda uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.

Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, bavulun sahibi R.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Osmaniye uyuşturucu yolcu otobüsü bavul

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