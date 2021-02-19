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GÜNCELLEME - Osmaniye'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

19.02.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen Barış Akgüllü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadirli'nin Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde dün çıkan kavgada M.M, tabancayla Zafer Eyi'yi öldürmüş, Barış Akgüllü'yü yaralamıştı. Zanlı gözaltına alınmıştı.

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