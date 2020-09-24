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GÜNCELLEME - Oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra aracın çarptığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 24.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da oto yıkama dükkanında darbedildikten sonra bir aracın çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesinde 17 Eylül'de yaşanan olayın ardından Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Metin Özcan (39), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen İhsan Y, (30), Fatih Mehmet G. ve Nimet B, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi. Böylece daha önce de Yunus Emre K. (33) ve Deniz C'nin (35) tutuklandığı olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Kentte 17 Eylül gecesi Mutlular Caddesi'ndeki bir oto yıkamacıya giden Metin Özcan, burada beklerken Yunus Emre K. tarafından darbedilmişti. Yunus Emre K. ve İhsan Y. tarafından otomobile bindirilen ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde araçtan indirilen Özcan'a, yolun karşısına geçtiğinde hafif ticari araç çarpmıştı. Ağır yaralanan Özcan hastaneye kaldırılmıştı.

Araştırmada, olayın, Özcan'ın yüksek gelen hesap yüzünden garsonlarıyla tartıştığı eğlence mekanını kurşunlaması, daha sonra zararı karşılaması için aracı olan Yunus Emre K. ve İhsan Y. ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine yaşandığı belirtilmişti.

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