GÜNCELLEME - PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir teröristin yer göstermesi sonucu 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist A.İ'ye ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Konuya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda A.İ'nin cenazesinin Diyarbakır'daki ailesine Başsavcılıkça PTT kargo ile gönderildiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Tunceli'de 25 Temmuz 2017'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensuplarının girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçalarının daha sonraki bir tarihte yakalanan başka bir terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019'da gösterdiği yerde bulunduğu belirtildi.

"Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019'da kemik parçalarının H.A'nın oğlu A.İ'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir. Başsavcılığımız DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A'nın Diyarbakır'da oturmadıkları için bu parçaları almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019'da Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından oğluna ait doku ve kemik parçaları 10 Nisan'da adliyeye gelen anne H.A'ya bizzat teslim edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, A.İ'nin annesinden kargo ücreti istendiği iddialarının da asılsız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kargoyla gönderme' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

