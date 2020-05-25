YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Polis aracına çarptıkları otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - Polis aracına çarptıkları otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 25.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Adana'da kovalamaca sırasında zanlıların yola attığı esrar ele geçirildi, hafif yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı - Şüphelilerin, polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Adana'da polis uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 polis hafif yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 61 JB 855 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, bariyerlere çarparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Ekip aracına da çarpan otomobildeki zanlılar, araçlarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine koşarak kaçmaya başladı.

Kovalamacada üstlerindeki esrarı yola atan şüphelilerden 2'si yakalandı, diğeri ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Şüphelilerin çarptığı ekip aracındaki iki polis, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce zanlıların yola attığı esrar ele geçirildi, kaçan diğer şüpheli de ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Adana Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:55
Yatsı
21:27

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Aydın Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.