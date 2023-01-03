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Sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 24 şüpheli yakalandı

03.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 12 ilde sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer sahte araç kiralama siteleri hazırlayan 31 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan 5'inin SEGBİS aracılığıyla, 2'sinin mevcut delil durumuna göre savunmalarının alınacağı öğrenildi.

Araç kiralamak isteyen vatandaşların, sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile şüphelilerle irtibata geçtikleri, kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ücretlerini ödemelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği belirtildi.

Şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 müştekiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırıp haksız kazanç elle ettiklerinin tespit edildiği bildirildi.

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