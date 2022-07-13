YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. GÜNCELLEME - Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

GÜNCELLEME - Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

13.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. (52) ile amcasının oğlu C.K. (50) arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine C.K, tabancayla akrabası Refik K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Refik K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan C.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli C.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldıSakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğulduİzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu
Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptıZonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya akraba silahlı kavga

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:31
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:23
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.