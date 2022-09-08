GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan eşi Ş.B'ye (25), dün boşanma davası öncesi bıçakla saldıran ve adliyede görevli polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen E.B, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan yoğun bakım servisinde tedavi gören Ş.B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

